Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı.
29.08.2019 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı."
Kaynak: AA