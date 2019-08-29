29.08.2019 14:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı."

Kaynak: AA