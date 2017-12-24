Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı Mevkidaşı ile Görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı mevkidaşı ile görüştüHARTUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı mevkidaşı ile görüştü
HARTUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Hartum'da temaslarına başladı. Havalimanında resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.