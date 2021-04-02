Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı