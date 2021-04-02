Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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