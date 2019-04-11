- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin basın mensubunun sorusunu cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."

Kaynak: AA