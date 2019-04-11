Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması) Dünya Bir Garip Dünya. Darbeye Karşı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz."
Kaynak: AA