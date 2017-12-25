Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hartum'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde şu anda 800 civarında öğrenci Türkçe öğreniyor. Hartum Üniversitesinin de bünyesinde bir Türkçe bölümü açarak Sudanlı öğrencilerin bu talebine karşılık vermesini bekliyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hartum Üniversitesi tarafından Dostlar Meclisi'nde düzenlenen törenle hukuk alanında fahri doktora takdim edildi.



Burada konuşan Erdoğan, siyasetçilerin ve ilim erbabının gençlere özel önem vermesi gerektiğini söyledi.



Hedeflere ulaşmanın yolunun öncelikle nitelikli ve kalifiye insan kaynağına sahip olunmasından geçtiğini belirten Erdoğan, "Bunun için de eğitim öğretim kurumlarımıza, üniversitelerimize çok büyük sorumluklar düştüğünün bilincinde olmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan gençleri terör örgütlerinin, uyuşturucunun, sanal dünyanın dehlizlerinde gezinen kötü niyetli odakların insafına asla terk etmemeliyiz. Gençlerimize sahip çıkmalı, en iyi imkanlarla yetişmelerini sağlamanın yollarını bulmalıyız"diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye'nin, Sudan'a eğitim öğretim ve akademik değişim alanında gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar 407 Sudanlı öğrenciye Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim imkanı sunduk. Ayrıca vakıf ve derneklerimiz de Sudanlı öğrencilere sahip çıkıyor, kendilerine Türkiye'de eğitim imkanı sağlıyor." dedi.



Türk ve Sudan üniversitelerinin iş birliğinin önümüzeki dönemde daha da gelişeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bölgenin en fasih, en güzel Arapçasını konuşan Sudan'ın, özellikle Arapça öğrenmek isteyen gençlerimiz için çok büyük imkanlar sağladığına da inanıyorum. Türk öğrenciler, Sudanlı kardeşlerimin misafirperverliğinde hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yaşamadan burada en güzel şekilde Arapça'yı öğreneceklerdir."



Erdoğan, öte yandan Sudanlı gençlerin Türkçe'ye ilgilerinin artmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Hartum'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde şu anda 800 civarında öğrenci Türkçe öğreniyor. Hartum Üniversitesinin de bünyesinde bir Türkçe bölümü açarak Sudanlı öğrencilerin bu talebine karşılık vermesini bekliyoruz. Bu ziyaretimizde bir başka çalışma daha yaptık. O da bir Sudan-Türkiye Üniversitesi kurmak. Döner dönmez bunun da talimatlarını vereceğiz ve süratle YÖK muhatabıyla çalışmasını başlatacak ve böylece adımlarımızı atacağız."



Türkiye'nin bölgede yaptığı diğer yatırımlara da değinen Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.



Çalışmaların kısa sürede sona ereceğini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kardeşlerim, bütün bu düşüncelerimle özellikle gösterdiğiniz bu ilgiye, bu alakaya, Hartum Üniversitesi yönetiminin şahsıma tevdi etmiş olduğu bu fahri doktora ünvanına, özellikle şahsım ve milletim olarak teşekkür ediyorum.



Sudan'da bulunmaktan ve siz kıymetli kardeşlerime hitap etmekten duyduğum bahtiyarlığı tekraren ifade etmek istiyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, muhabbetimizi daim eylesin diyorum ve hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum."



Notlar



Salondaki Sudanlılar, ellerinde Türk bayrakları ile Türk bakanlar ve bürokratları alkışlar eşliğinde karşıladı.



Salona cübbe giyerek gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlılar tarafından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarının yanı sıra Uğur Işılak'ın seslendirdiği "Recep Tayyip Erdoğan" isimli şarkıyla karşılandı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hartum Üniversitesi hakkında hazırlanan slayt sunumuyla salondakilere bilgi verildi, ayrıca Türkiye'nin Sudan'a yaptığı yatırımlar anlatıldı.



Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili sözleri sırasında Sudanlılar, "Canımız, ruhumuz seninle el-Aksa" sloganı attı.



(Bitti)