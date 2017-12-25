Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Sudanlıların, İslam ümmeti ve Filistin meselesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta yer aldıklarını belirterek, "Sudan halkı senin yanında çünkü Kudüs'ün müdafaasına ilişkin söylemlerin onları da temsil ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan meclisindeki konuşmasından önce söz alan Ömer, 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Ankara-Hartum ilişkilerinde gelişme yaşandığını ve ilişkilerin stratejik hale geldiğini kaydetti.



Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin bu ilişkileri daha iyi bir aşamaya taşıyacağını vurgulayan Ömer, "İki ülkenin meclisleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bunun ülke halklarının çıkar ve isteklerini karşılayacak aşamaya doğru ilerlemesini temenni ediyoruz." diye konuştu.



Sudan ile Türkiye'nin 2014 yılında imzaladığı yatırımı teşvik anlaşmasını hatırlatan Ömer, bunun iki ülkenin çıkarlarını birbirine bağlayan bir adım olduğunu söyledi.



Sudanlıların, İslam ümmeti ve Filistin meselelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı safta yer aldığını ifade eden Ömer, Erdoğan'a hitaben, "Sudan halkı senin yanında çünkü Kudüs'ün müdafaasına ilişkin söylemlerin onları da temsil ediyor." dedi.



Ömer, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Başkanı Ömer el-Beşir aleyhindeki iddiaları karşısında Erdoğan'ın Sudan'a destek olan tavrından duydukları memnuniyeti dile getirdi.