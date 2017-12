Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Down sendromlu 28-29 yaşındaki Muhammed'i, İsrail'in askerleri tartaklıyor. 15 yaşındaki bir gencin gözlerini bağlamak suretiyle silah dipçikleriyle onu tartaklayıp döverek 20 tane asker, polis hep birlikte böyle bir genci sürüklüyorlar. Sayın Trump, sen bunları görmedin mi ya? Ben Tayyip Erdoğan olarak gördüm." dedi.



Erdoğan, Sudan Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs kararını, Türkiye ve Yemen'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna taşıdığını hatırlattı.



Genel Kurulun, Amerika'nın tüm şantajlarına rağmen aralarında Sudan'ın da bulunduğu 128 üyenin kabul, 9 üyenin ret oyu kullanmasıyla, bu kararın yanlışlığını teyit ettiğini belirten Erdoğan, kabul oyu kullanan 128 üyeye, çekimser kalan ve oylamaya katılmayan ülkelerin de ekleneceğini düşündüğünü söyledi.



Filistin halkının dramının, tüm dünyanın ve özellikle Müslüman halkların vicdanını yaraladığını kaydeden Erdoğan, "Bu drama sessiz kalanlar, tüm İslam dünyasını karşılarında bulacaklarını unutmamalıdır. Bu karar ve benzeri provokatif adımların, sadece daha büyük sıkıntılara, sıkıntı ve çatışmalara kapı aralamanın dışında hiçbir anlamı yoktur." diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye ve Sudan'ın, Müslümanların tüm meseleleri gibi, Filistin ve Kudüs konusunu da sonuna kadar takip etmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bütün bu olay cereyan ederken düşünebiliyor musunuz, down sendromlu 28-29 yaşındaki Muhammed'i, İsrail'in askerleri ne yapıyor? Tartaklıyor. Bu down sendromlu bir genç. ya utanmaz mısınız siz, sıkılmaz mısınız? Bunu nasıl yaparsınız? 15 yaşındaki bir gencin gözlerini bağlamak suretiyle silah dipçikleriyle onu tartaklayıp döverek 20 tane asker, polis, hep birlikte böyle bir genci sürüklüyorlar. Sayın Trump, sen bunları görmedin mi ya? Ben Tayyip Erdoğan olarak gördüm. Senin imkanların daha fazla. Sen rahatlıkla bunları görmüşsündür. ya 15 yaşındaki o gence acımadın mı? Sen de evlat sahibisin, ben de evlat sahibiyim. Ben nasıl acıyorsam, senin de acıman lazım ama bu, başka bir duygu. ve bir anne kızını, yavrucağını, kucağına sarılmış, merdivenlerde onunla beraber yürürken ona da aynı şeyi yapıyorlar.



Geliyorlar, tekme tokat silahla vuruyorlar. Bütün dünya bunu televizyonlarda izledi mi? İzledi. Peki değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Sabır. Temenni ederiz ki olur ama biz dik duracağız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."



"Hartum ve Nyala'da sağlık okulları kurmayı planlıyoruz"



Sudan'a yaptığı ziyaretin, hem ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hem de İslam dünyasının birlikteliğinin tahkimi açısından tarihi öneme sahip olduğuna inandığını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurma kararı aldıklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili siyasi konulardaki ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak, iş birliği yapılabilecek projeleri belirlemek amacıyla da "Ortak Strateji Planlama Grubu" kurduklarını ifade etti.



Ekonomik ve ticari alanda da Türkiye'nin Sudan'daki varlığını artıracağına dikkati çeken Erdoğan, "Mevcut ticaret hacmimiz 500 milyon dolar civarındadır. Bu, bize yetmez. Bu iki ülkenin ticaret hacminin 500 milyon dolar olması çok basit. Bunu bizim yükseltmemiz lazım." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a ciddi kalkınma yardımlarında bulunduklarını anlatarak, ilerleyen dönemde Hartum ve Nyala'da sağlık okulları kurmayı planladıklarını söyledi.



Kızıldeniz'de yer alan Savakin Adası'ndaki Hanefi ve Şafi camileriyle, gümrük binasının restorasyon ve tadilat işlemlerinin tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, "Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın, El Faşir'deki kasrı ile Orta Darfur'daki mezarının restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Darfur Sultanı Ali Dinar, ortak tarihimizin en önemli sembollerinden biridir. Kendisi, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yla birlikte emperyalizme karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuştur." diye konuştu.



"Türkiye'de 80 milyon kardeşinizin olduğunu bilmenizi istiyorum"



Erdoğan, Osmanlı'nın Savakin'e gelişinin, kutsal mekan olan Mekke ve Medine'yi, kardeş halkların yaşadığı İslam topraklarını sömürgecilerden koruma amaçlı olduğunu belirtti.



Türkiye'nin, Afrika'ya bakışı ve bu kıtada yürüttüğü tüm faaliyetlerinin, insani amaçlı ve daima karşılıklı yarar ilkesi doğrultusunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hamdolsun, geniş bir coğrafyada hüküm sürüp de tarihinde sömürgecilik ayıbı ve bunun getirdiği vahşet izleri olmayan tek milletiz. Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de Afrika'nın kaderinin Afrikalılar tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda, Afrikalı dostlarımızın kendi ayakları üzerinde durmak için ihtiyaç duydukları kurumsal altyapının kurulması ve güçlendirilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Sudan'ın da bu coğrafyada önemli bir ağırlığı olduğunu biliyoruz. Sudan'ın son 20 yıldır içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi geride bıraktığını görüyor olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Siz değerli Meclis üyelerinin, Sayın Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir öncülüğünde başlatılan Milli Diyalog Süreci'ne verdiği desteği takdirle karşılıyoruz.



Milli Diyalog Süreci'ne katılmayan silahlı gruplar ile muhalefet partilerinin de en kısa sürede sürece dahil olmalarını temenni ediyoruz."



Sudan'ın, bölgesinin güvenlik ve istikrarına yönelik yapıcı aktif dış politikasıyla, uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olduğunu ispatladığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını "Sizlere gönül kapılarımız her zaman açıktır. Türkiye'de 80 milyon kardeşinizin olduğunu bilmenizi istiyorum." diyerek tamamladı.



