Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir tarafından Yüksek Devlet Nişanı takdim edildi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen programda, iki lider önce baş başa görüştü, ardından da heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.



El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yüksek Devlet Nişanı verilirken, Türkiye ve Afrika arasında ilgili bakanlar ve yetkililerce 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:



"Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İşbirliği Protokolü, Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İşbirliği Projesi Anlaşması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Ortak Eylem Planı, Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, 2018-2020 yıllarına Yönelik Turizm Alanında İşbirliği Uygulama Programı, Çevre Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Sudan Sanayi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı, YTB ile Yurt Dışında Çalışan Sudanlılar Başkanlığı Arasında Diaspora Konularında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, TRT ile Sudan Radyo Televizyon Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü, İki ülke arasında Stratejik İşbirliği Programına ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama, Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması."