Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Subay ve Astsubayları selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşması Subay ve Astsubayların ant içmesi Yaş kütüğüne plaket çakılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezun olan subay ve astsubaylara...

23.08.2019 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Subay ve Astsubayları selamlaması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşması

Subay ve Astsubayların ant içmesi

Yaş kütüğüne plaket çakılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezun olan subay ve astsubaylara diplomalarını vermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan subay ve astsubaylara diplomalarını verdi.

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Kaynak: AA
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