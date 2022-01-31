Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir."
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel