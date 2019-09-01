Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su ürünleri kanununda ki değişikliği teknik düzeyde tamamladık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su ürünleri kanununda ki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su ürünleri kanununda ki değişikliği teknik düzeyde tamamladık."
"Milyonlarca insanın rızk kapısı olan denizlerimiz çok yüksek tehdit altında"
"Son günlerde denizde ki balık türlerinin azalmasının sebebi bu denizlerdeki kirliliktir" İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balık Sezonu Açılışı programına katıldı.