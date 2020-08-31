Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 100 ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 100 ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Maliyetleri düşürmek için 2004'ten itibaren balıkçılara ÖTV'si düşük yakıt verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu uygulama ile balıkçılarımıza toplamda 2 milyar lira, güncel rakamlarla ifade edecek olursak 7 milyar liranın üzerinde bir destek sağladık." dedi.

Erdoğan, su ürünleri sektörüne son 18 yılda 2,7 milyar liralık sübvansiyonlu kredi desteği verildiğine işaret ederek, gemisi 12 metreden küçük olan yaklaşık 10 bin kıyı balıkçısının, 2017'de destekleme kapsamına alındığını anımsattı.

Kıyı balıkçılarına, bugüne kadar toplam 28 milyon lira, güncel değerle 43 milyon lira ödeme yaptıklarına değinen Erdoğan, iktidarları döneminde su ürünleri sektörüne verilen destek miktarının 13 milyar lirayı bulduğunu dile getirdi.

"100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri ihracat rakamlarının yıldan yıla artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, şu an 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. 2023 senesi için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini hamdolsun planlanandan 4 yıl önce yakaladık. Yeni hedefimiz 2 milyar dolardır. Allah'ın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçen yılki sezon açılışında müjdesini verdiği Su Ürünleri Kanunu değişikliğini 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Kanun değişikliğinin balıkçılığımız üzerindeki olumlu etkilerini üretimde artış olarak şimdiden görüyoruz. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sebebiyle, geçerlilik süresi sona eren ruhsat tezkerelerinin vize ya da yenileme sürelerini uzatarak balıkçıları mağdur etmediklerini kaydeden Erdoğan, "Aynı kapsamda balıkçı barınakları ile iç sularda avcılık hakkı kiralanan alanların kira borçlarını erteliyoruz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, balıkçılara, çok önem verdiği birkaç hususu hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanoğlu olarak bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz. Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve yeryüzünde bulunan her şey ömrümüz süresince istifade edilmek üzere bize verilmiş emanetlerdir. Rızkımızı kazanırken sadece günü kurtarmanın değil, aynı zamanda yarına daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakmanın peşinde olacağız. Ağımızı denize atarken, o denizde evlatlarımızın ve gelecek kuşakların hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz avcılık, gelecek nesillerin hakkını gasbetmektir.

Bilhassa yasa dışı trol avcılığı, denizlerimizi tahrip eden, canlı hayatını yok eden en büyük yanlışlardan biridir. Denizlerimizi ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın görevi olduğuna inanıyorum. Hiçbir kanun, hiçbir polisiye tedbir, sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Sizlerden kaçak, kuralsız bir şekilde avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılara bereketli, bol kazançlı bir sezon diledi.

Notlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "REİS" isimli balıkçı teknesi maketi hediye etti.

Pakdemirli, sezonu açılışında ilk satışı yapmanın gelenek olduğunu anımsatarak, bir kasa palamudu geliri Giresunlu afetzedeler için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkardı.

Açık artırma sonucunda 1 kasa palamudu 1,7 milyon liraya Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı satın aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olmasını diledi ve "Cemil Bey'den Derelinin ve Doğankent'in şu anda doğal gazını da süratle inşallah bu arada bitirmesini rica edeceğim. Çünkü bugün oralardaki vatandaşlarımızın hemen ilk söyledikleri doğal gaz." dedi.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de seslenerek, doğal gaz ihtiyacının süratle karşılanmasını istedi.

Bakan Pakdemirli de Giresunlu afetzedeler için 100 bin lira yardım öngördüklerini, İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın da bunu karşılamaya gönüllü olduğunu anlattı.

Bu nedenle açık artırmanın 100 bin lirada son bulacağını beklediklerini ifade eden Pakdemirli, "Bu sizin bereketiniz. 1,7 milyon liraya bir kasa balığı vermiş olduk." şeklinde konuştu.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, av sezonu açılışı dolayısıyla dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen kalkan ve mersin balıklarını denize bıraktı.

Eyüpoğlu Ahmet Reis Teknesi'ne binen Erdoğan, balıkçılarla telsiz görüşmesi yaparak, başarılı bir av sezonu diledi.

Bağlantı kuran balıkçılar ise "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, şerefler getirdiniz." diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şeref bulduk. Ben de 'vira bismillah' diyerek inşallah bu sezon balığınız bol, bereketli olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, inşallah kazalardan belalardan muhafaza buyursun diyoruz. ya Allah, bismillah." karşılığını verdi.

Diğer balıkçılarla da telsizden görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada bazı teknelerin üzerindeki pankartlarda Erdoğan'ın fotoğrafıyla "Reis aramızda, balıklar ağımızda", "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza yeni yasa için teşekkür ederiz. Yasa çıktı, balık çoğaldı." yazıları yer aldı.

(Bitti)

Kaynak: AA