Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su parası su, Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar, İstanbul'da da ve Ankara'da da böyle"
AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu.
AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı