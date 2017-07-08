Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Türkiye'de, İşte Neredeyse 20 Günü Aştı, Anamuhalefet Partisinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Türkiye'de, işte neredeyse 20 günü aştı, anamuhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var. Devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız."