11.10.2019 20:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor."

Kaynak: AA