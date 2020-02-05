05.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız."

Kaynak: AA