Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor.
05.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız."
Kaynak: AA