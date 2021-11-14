Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İHA'larımız var mı? Var. SİHA'larımız var mı? Var. Şimdi bir üst segmente daha çıktık. Artık Akıncı'larımız da var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İHA'larımız var mı? Var. SİHA'larımız var mı? Var. Şimdi bir üst segmente daha çıktık. Artık Akıncı'larımız da var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İHA'larımız var mı? Var. Siha'larımız var mı? Var. Şimdi bir üst segmente daha çıktık. Artık Akıncı'larımız da var."
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet