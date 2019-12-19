Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Malezya'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" şeklinde konuştu.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile 2019 Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Malezya'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra yuvarlak masa toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

"50 BİN KİŞİ GELİYOR"

Türkiye'deki mülteci sorununa değinen Erdoğan yeni bir göç dalgasının da haberini verdi. Erdoğan, "Şu anda 'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" ifadelerini kullandı.

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