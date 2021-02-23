Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye"

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Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye."

Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı