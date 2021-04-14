Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil." dedi.