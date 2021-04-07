Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Öyle ki bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek 'gündem saptırma' olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar, hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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