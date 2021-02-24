Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor"

24.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:37

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (7)

Erdoğan: "Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi, giderek artıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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