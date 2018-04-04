Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrin operasyonundaki dayanışmamızı başta Rusya Federasyonu ile çok önemsiyorum. İran ile aynı şekilde... İlgili arkadaşlarımız gerek bakan düzeyinde gerek genelkurmay başkanlarımız gerekse istihbarat örgütlerimiz bu çalışmalarını gayretli bir şekilde, dayanışma içinde sürdürdükleri sürece, inanıyorum ki burada barışın altyapısını oluşturacağız."