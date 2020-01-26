Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Çalışmalarını sürdürüyorlar"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Çalışmalarını sürdürüyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

26.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Çalışmalarını sürdürüyorlar"
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