CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞU ANA KADAR BİR YAN ETKİ OLMADI (2)

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Beşiktaş'ta bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, dün olduğu aşının sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evvel Allah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım" dedi.

"NE YAZIK Kİ AB BİZE ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile istikşafı görüşmelerin sorulması üzerine, "1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı. Şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz. İkili görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek ikili görüşmeler, gerek diğer irtibatlarımız devam ediyor. Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Miçotakis ile görüşme konusu olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Biz de başlatılabilir dedik" dedi.

"BİZ CİDDİ BİR PARAYI ÖDEDİĞİMİZ HALDE F35'LER HALA VERİLMEDİ"Erdoğan, S400'ler konusunda ise, "Bizim savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S400'lerle birinci paketi halletmiştik. İkinci paket devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Bir çok konuyu burada görüşeceğiz" yanıtını verdi.Erdoğan, F35'ler konusuna da değinerek, "Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği biz bunları bilmeyiz. Bizim diyeceğimiz bir şey var. Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı biryerlerden izin alarak yapmayız. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. F35 konusunda biz ciddi bir parayı ödediğimiz halde F35'ler hala verilmedi. ABD'nin müttefik bir ülke olarak bize yaptığı büyük bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ile Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.Erdoğan daha sonra, Dolmabahçe Sarayı'na geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı