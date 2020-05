Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik." Kaynak: AA