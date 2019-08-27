Cumhurbaşkanı erdoğan su-57'yi inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi incelediSiyamend KAÇMAZMOSKOVA (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
27.08.2019 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi
Siyamend KAÇMAZMOSKOVA (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Türk mevkidaşı Erdoğan'a anlattı.
Kaynak: DHA