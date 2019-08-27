Cumhurbaşkanı erdoğan, su-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı erdoğan, su-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.

27.08.2019 14:44
Cumhurbaşkanı erdoğan, su-57'yi inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Türk mevkidaşı Erdoğan'a anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erdoğan'ın Su-57'yi incelemesi
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Kaynak: DHA
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