Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL EDİYOR (fotoğraflar)Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.
11.10.2019 14:55
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL EDİYOR (fotoğraflar)
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kaynak: DHA