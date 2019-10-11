Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL EDİYOR (fotoğraflar)Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.

11.10.2019 14:55
Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL EDİYOR (fotoğraflar)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kaynak: DHA
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