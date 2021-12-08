Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."
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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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