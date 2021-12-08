Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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