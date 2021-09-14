Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri