Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması...

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması... - Haberler
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