Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı anma programına video mesajla katılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı anma programına video mesajla katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla 11 Temmuz Cumartesi günü yapılacak anma programına video mesaj ile katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı anma programına video mesajla katılacak
09.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla 11 Temmuz Cumartesi günü yapılacak anma programına video mesaj ile katılacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılının temmuz ayında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp birliklerce öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nın bu yılki anma programlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl tam da bugün Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette soykırım kurbanlarının Saraybosna'dan Potoçari'ye uğurlanması programına katıldığını anımsatan Koç, "Bu yıl ise Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajını gönderdi. 11 Temmuz'da Potoçari Anma Merkezi'nde mesajını izleyeceğiz." dedi.

Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramının unutulmaması ve yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Balkanlarda Bosna Hersek'in istikrarı, birliği ve bütünlüğü birinci derece önem taşıyor. Bizim savaştan sonraki dönemde politikamızın ana unsurunu hep Bosna Hersek'in siyasi istikrarı ve ekonomik kalkınması oluşturdu." diye konuştu.

Büyükelçi Koç, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in en samimi dostu olduğunu kaydederek Bosna Hersek'te etkin bir şekilde varlığını sürdüren Türk kurumlarının da her zaman ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını aktardı.

Srebrenitsa'daki anma törenlerinde aktif olarak yer alacaklarını bildiren Koç, her yıl anma programlarının yapıldığı Potoçari'deki eski akümülatör fabrikasının çatısının onarım faaliyetlerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiğini hatırlattı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da kimlik tespiti yapılan ve yakınlarının onay verdiği 8 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapılması planlanan anma törenlerinde, devlet ve hükümet başkanlarının gönderdikleri video mesajlar gösterilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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