Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı

- Törenden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.

- Törenden detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.

Kaynak: AA
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