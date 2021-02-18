Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık"
18.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:21
Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı