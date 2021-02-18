Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık"

18.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:21

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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