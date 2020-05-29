Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz"
29.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz"
Kaynak: AA