Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz" Kaynak: AA