Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:50
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA