Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle buluştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur" - Haberler
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