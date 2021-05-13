Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan paylaşımında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Diego Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:29:40. #1.14#

title