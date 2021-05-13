Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan paylaşımında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş