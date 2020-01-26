Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter,...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter,... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."

26.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler