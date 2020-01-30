Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak adeta hayatımızın...
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Tanıtım videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
30.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:06
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Tanıtım videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
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Kaynak: AA