Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.
04.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti."
Kaynak: AA