Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti." Kaynak: AA