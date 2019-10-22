Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları cevapladı (2)

22.10.2019 12:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, güvenli bölge konusunda İran'dan gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Önce tabii İran'dan gelen bazı açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. Aslında şöyle kısa süreli, yani bir 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavrı tüm dünya bilir. ve biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık. Ama İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil, Sayın Ruhani'nin yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade, bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabii bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir."

Erdoğan, Soçi Mutabakatı'nın üç taraf ülkesi olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Rusya var, Türkiye var, İran var. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz? Astana Süreci'nden başlayan ve şu anda da Soçi Mutabakatı ile devam eden bu süreçte, buna ortaklık mı dersiniz, dayanışma mı dersiniz, ne derseniz deyin, birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Maalesef bu yapılanlar yanlıştır. Doğru değildir. Bu süreçle ilgili olarak da ben doğrusu kendilerini ciddi manada kınıyorum."

Teröristlerin çekilirken silahlarını götürüp götürmediği şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl götürsünler onları zaten. Ancak taşıyabildiklerini taşıyor, taşıyamadıkları zaten hepsi depolarda kalıyor. Bunlarla ilgili olarak zaten biz de her türlü hazırlığımızı yaptık, yapıyoruz. Tabii bunları buraya getirmek kolaydı da buradan çıkarmak o kadar kolay değil." diye konuştu.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ABD'li muhatapları ile sürdürdükleri görüşmelere işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabi burada ağır silahlar var, hafifler var vesaire. Bütün bunlarla ilgili biz, onlara söylediklerimizin yine arkasındayız. Nitekim Ankara'da Sayın Pence'in, Sayın Pompeo'nun ve ondan önce gelen heyetin hepsiyle yapılan görüşmelerde bu konular görüşüldü. Kararlılığımız aynen devam etmektedir. Götürebildiklerini götürecekler, o ayrı bir konu ama kalanlarla da herhalde bizler bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız."

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la dörtlü bir görüşmenin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de şunları kaydetti:

"Aslında böyle bir planlama yok. Fakat önceki gün Sayın Boris Johnson ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede bu teklifi bana kendisi iletti. 'Böyle bir görüşmeye ne dersiniz?' dedi. Ben de kendilerine 'Böyle bir görüşme yapılabilir. Ama bunun için benim bir şartım var. Bu görüşme İstanbul'da olabilir. veya bu görüşme Şanlıurfa, Gaziantep, bu şehirlerimizin birinde olabilir.' dedim. Konuyla ilgili olarak 'O zaman ben kendileriyle bir görüşeyim.' dedi. 'Görüştükten sonra tekrar size döneceğim.' dedi. 'Alternatif bir şey istiyorsan o zaman 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da NATO Liderler Zirvesi var. Liderler Zirvesi'nin öncesinde veya sonrasında da böyle bir toplantıyı yapabiliriz.' dedik. Bu şekilde virgül koyduk."

Kaynak: AA