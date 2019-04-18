Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna Kadar Mücadelemizi Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu'da belediye başkanı seçilen Tanju Özcan'ın "Belediye bütçesinden Suriyelilere tek kuruş verilmeyecek" açıklamasına, "Biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin resmiyet kazanması sonrası yaptığı konuşmada "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle