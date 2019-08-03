Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

3.08.2019 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz."

Kaynak: AA
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