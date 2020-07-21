Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk" dedi.
21.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA