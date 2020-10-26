Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize...

26.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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