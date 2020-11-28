Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip...
28.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan