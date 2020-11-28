Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip...

28.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur."

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Vani Mehmed Efendi'nin adı doğduğu topraklarda yaşatılacak
Son dakika haberi | Vani Mehmed Efendi'nin adı doğduğu topraklarda yaşatılacak
Balamir Gündoğdu, Gebze'deki projeleri yakından takip ediyor
Balamir Gündoğdu, Gebze'deki projeleri yakından takip ediyor
Vali Karadeniz kurumların çalışmalarını yakında takip ediyor
Vali Karadeniz kurumların çalışmalarını yakında takip ediyor

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Cem Yılmaz Enes Batur Cansu Dere
Spor Mert Günok Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:12:30. #1.15#
title