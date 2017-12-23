Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Fetö'cü Hain de Yargı Önünde Hesap Verene Kadar Mücadeleden Asla...
- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve partilileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.
- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve partilileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.