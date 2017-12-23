Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Fetö'cü Hain de Yargı Önünde Hesap Verene Kadar Mücadeleden Asla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son Fetö'cü Hain de Yargı Önünde Hesap Verene Kadar Mücadeleden Asla...

- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve partilileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve partilileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

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