Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. (4) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik." Erdoğan: "Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." Kaynak: AA